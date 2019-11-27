27 ноября, 2019, 15:15

Советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо поддержал законопроект, отменяющий обязательную регистрацию в качестве временно перемещенных лиц пенсионерам, проживающим на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей

Об этом он написал в Facebook.

"60% людей, пересекающих линию разграничения - это пенсионеры. Они живут в постоянной борьбе за выплаты и документы. Так не должно быть! 700 тысяч пенсионеров на неподконтрольной территории не могут реализовать свое конституционное право на пенсию. Это ненормально!" - написал Сивохо.

Он добавил, что реинтеграция Донбасса невозможна без эффективной защиты и восстановления законных прав граждан.