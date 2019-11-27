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Espreso.tvСпорт4 гола за 14 минут: форвард "Баварии" установил рекорд Лиги чемпионов

4 гола за 14 минут: форвард "Баварии" установил рекорд Лиги чемпионов


фото: REUTERS
Польский футболист "Баварии" Роберт Левандовски забил 4 гола за 14 минут и сделал самый быстрый "покер" в истории Лиги чемпионов

Об этом сообщает Sportarena .

Левандовски забил четыре гола в матче Лиги чемпионов против сербской "Црвены Звезды" и помог своей команде победить 6: 0.

31-летний форвард сделал "покер" только за 14 мин и 31 сек. Первый гол поляка влетел в ворота сербов на 53-й минуте игры, а четвертый - на 68-й.

Всего в нынешнем сезоне Роберт Левандовски забил за "Баварию" 27 голов в 21 матче во всех турнирах.

"Бавария" еще до 5-го тура гарантировала себе место в плей-офф Лиги чемпионов.

 

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