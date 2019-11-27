4 гола за 14 минут: форвард "Баварии" установил рекорд Лиги чемпионов
27 ноября, 2019, 12:02
Польский футболист "Баварии" Роберт Левандовски забил 4 гола за 14 минут и сделал самый быстрый "покер" в истории Лиги чемпионов
Об этом сообщает Sportarena .
Левандовски забил четыре гола в матче Лиги чемпионов против сербской "Црвены Звезды" и помог своей команде победить 6: 0.
31-летний форвард сделал "покер" только за 14 мин и 31 сек. Первый гол поляка влетел в ворота сербов на 53-й минуте игры, а четвертый - на 68-й.
Всего в нынешнем сезоне Роберт Левандовски забил за "Баварию" 27 голов в 21 матче во всех турнирах.
"Бавария" еще до 5-го тура гарантировала себе место в плей-офф Лиги чемпионов.
- Напомним, 26 ноября в матче 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" сыграл вничью в Англии, в матче с "Манчестер Сити" , счет 1: 1.
- Также 26 ноября итальянская "Аталанта" без проблем разобралась с загребским "Динамо" , счет 2: 0.
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