4 гола за 14 минут: форвард "Баварии" установил рекорд Лиги чемпионов

27 ноября, 2019, 12:02

Польский футболист "Баварии" Роберт Левандовски забил 4 гола за 14 минут и сделал самый быстрый "покер" в истории Лиги чемпионов

Об этом сообщает Sportarena .

Левандовски забил четыре гола в матче Лиги чемпионов против сербской "Црвены Звезды" и помог своей команде победить 6: 0.

31-летний форвард сделал "покер" только за 14 мин и 31 сек. Первый гол поляка влетел в ворота сербов на 53-й минуте игры, а четвертый - на 68-й.

Всего в нынешнем сезоне Роберт Левандовски забил за "Баварию" 27 голов в 21 матче во всех турнирах.

"Бавария" еще до 5-го тура гарантировала себе место в плей-офф Лиги чемпионов.