 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортЗинченко, Малиновский или Ярмоленко: УАФ назвала претендентов на звание лучшего легионера года

Зинченко, Малиновский или Ярмоленко: УАФ назвала претендентов на звание лучшего легионера года


фото: Reuters
Украинская ассоциация футбола запустила голосование за звание лучшего украинского игрока, который выступает в зарубежном чемпионате

Об этом УАФ сообщает в instagram.

В рамках премии "Футбольные звезды Украины" Украинская ассоциация футбола предлагает болельщикам впервые выбрать лучшего отечественного футболиста, выступающего в иностранном чемпионате.

Список номинантов: Андрей Лунин ( "Реал" / "Вальядолид", Испания), Евгений Шахов ( "Лечче", Италия), Иван Петряк ( "Фехервар", Венгрия), Эдуард Соболь ( "Брюгге", Бельгия), Марьян Швед ( "Селтик", Шотландия), Игорь Пластун ( "Гент", Бельгия), Руслан Малиновский ( "Аталанта", Италия), Андрей Ярмоленко ( "Вест Хэм", Англия), Роман Зозуля ( "Альбасете", Испания), Роман Яремчук ( "Гент", Бельгия), Роман Безус ( "Гент", Бельгия), Артем Кравец ( "Кайсериспор", Турция), Василий Кравец ( "Леганес", Испания), Александр Зинченко ( "Манчестер Сити") .

Голосование завершится 30 ноября.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выбирай лучшего легионера в рамках премии "Футбольные звезды Украины". Все больше людей узнает об Украине благодаря нашим футболистам. С каждым годом увеличивается количество клубов желающих видеть украинский у себя. Давайте вместе выберем лучшего игрока с украинским паспортом, который играет за рубежом. Список номинантов на победу: 1. Андрей Лунин ( "Реал" / "Вальядолид", Испания) 2. Евгений Шахов ( "Лечче", Италия) 3. Иван Петряк ( "МОЛ Виды", Венгрия) 4. Эдуард Соболь ( "Брюгге ", Бельгия) 5. Марьян Швед (" Селтик ", Шотландия). 6. Игорь Пластун ( "Гент", Бельгия) 7. Руслан Малиновский ( "Аталанта", Италия) 8. Андрей Ярмоленко ( "Вест Хэм", Англия) 9. Роман Зозуля ( "Альбасете", Испания) 10. Роман Яремчук ( "Гент", Бельгия) 11. Роман Безус ( "Гент", Бельгия) 12. Артем Кравец ( "Кайсериспор", Турция) 13. Василий Кравец ( "Леганес", Испания) 14. Александр Зинченко ( "Манчестер Сити" ) 15. Ваш вариант Голосуй в комментариях. Голоса принимаются до 30 ноября на страницах фейсбук и инстаграм. PS В видео не используется никаких музыкальных инструментов. только голос

Публикация от UAF / УАФ (@ffukraine)

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 ноября, 2019 вторник

больше новостей

26 ноября, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать