Зинченко, Малиновский или Ярмоленко: УАФ назвала претендентов на звание лучшего легионера года
Об этом УАФ сообщает в instagram.
Список номинантов: Андрей Лунин ( "Реал" / "Вальядолид", Испания), Евгений Шахов ( "Лечче", Италия), Иван Петряк ( "Фехервар", Венгрия), Эдуард Соболь ( "Брюгге", Бельгия), Марьян Швед ( "Селтик", Шотландия), Игорь Пластун ( "Гент", Бельгия), Руслан Малиновский ( "Аталанта", Италия), Андрей Ярмоленко ( "Вест Хэм", Англия), Роман Зозуля ( "Альбасете", Испания), Роман Яремчук ( "Гент", Бельгия), Роман Безус ( "Гент", Бельгия), Артем Кравец ( "Кайсериспор", Турция), Василий Кравец ( "Леганес", Испания), Александр Зинченко ( "Манчестер Сити") .
Голосование завершится 30 ноября.
Выбирай лучшего легионера в рамках премии "Футбольные звезды Украины". Все больше людей узнает об Украине благодаря нашим футболистам. С каждым годом увеличивается количество клубов желающих видеть украинский у себя. Давайте вместе выберем лучшего игрока с украинским паспортом, который играет за рубежом. Список номинантов на победу: 1. Андрей Лунин ( "Реал" / "Вальядолид", Испания) 2. Евгений Шахов ( "Лечче", Италия) 3. Иван Петряк ( "МОЛ Виды", Венгрия) 4. Эдуард Соболь ( "Брюгге ", Бельгия) 5. Марьян Швед (" Селтик ", Шотландия). 6. Игорь Пластун ( "Гент", Бельгия) 7. Руслан Малиновский ( "Аталанта", Италия) 8. Андрей Ярмоленко ( "Вест Хэм", Англия) 9. Роман Зозуля ( "Альбасете", Испания) 10. Роман Яремчук ( "Гент", Бельгия) 11. Роман Безус ( "Гент", Бельгия) 12. Артем Кравец ( "Кайсериспор", Турция) 13. Василий Кравец ( "Леганес", Испания) 14. Александр Зинченко ( "Манчестер Сити" ) 15. Ваш вариант Голосуй в комментариях. Голоса принимаются до 30 ноября на страницах фейсбук и инстаграм. PS В видео не используется никаких музыкальных инструментов. только голос
- 26 ноября главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко занял восьмое место в рейтинге лучших тренеров 2019 года по версии IFFHS.
- 20 ноября стало известно, что сборная Украины расположилась на восьмой строчке в рейтинге лучших команд Европы 2019 года по проценту набранных очков.
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