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Espreso.tvСпортЗвезды UFС Нурмагомедов и Фергюсон договорились о бое

Звезды UFС Нурмагомедов и Фергюсон договорились о бое


фото: mmafighting.com
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов и американец Тони Фергюсон встретятся 18 апреля 2020 в Нью-Йорке

Об этом заявил менеджер Нурмегомедова Али Абдельазиз в twitter.

Менеджер действующего чемпиона UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата) в легком весе (до 70 кг) Хабиба Нурмагомедова, опубликовал фото контракта на бой с Тони Фергюсоном.

В соглашении отмечается, что россиянин и американец встретятся 18 апреля в Нью-Йорке.

"Чемпион подписал соглашение на поединок против Тони Фергюсона. Орел приземлится в Бруклине 18 апреля. Это все для фанатов", - написал Абдельазиз.

Фергюсон еще не подписал контракт.

Последний поединок Нурмагомедов провел в сентябре 2019 года, когда защитил чемпионский титул UFC в бою против американца Дастина Порье. Всего на его счету 28 побед в 28 поединках в смешанных единоборствах. Фергюсон получил 25 побед в 28 поединках в MMA.

  • Напомним, 12 ноября американский боец смешанных единоборств Стипе Миочич заявил, что согласен провести поединок против британского боксера Тайсона Фьюри.
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