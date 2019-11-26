Звезды UFС Нурмагомедов и Фергюсон договорились о бое
Об этом заявил менеджер Нурмегомедова Али Абдельазиз в twitter.
Менеджер действующего чемпиона UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата) в легком весе (до 70 кг) Хабиба Нурмагомедова, опубликовал фото контракта на бой с Тони Фергюсоном.
В соглашении отмечается, что россиянин и американец встретятся 18 апреля в Нью-Йорке.
"Чемпион подписал соглашение на поединок против Тони Фергюсона. Орел приземлится в Бруклине 18 апреля. Это все для фанатов", - написал Абдельазиз.
Фергюсон еще не подписал контракт.
Последний поединок Нурмагомедов провел в сентябре 2019 года, когда защитил чемпионский титул UFC в бою против американца Дастина Порье. Всего на его счету 28 побед в 28 поединках в смешанных единоборствах. Фергюсон получил 25 побед в 28 поединках в MMA.
Here we go. The champ signed his bout agreement against tony Ferguson. This man has been asking for this ass whooping and now he has earned it April 18th the eagle will land in Brooklyn one more time. This one is for the fans. pic.twitter.com/ifG2f9Yt9l- Ali Abdelaziz (@ AliAbdelaziz00) November 26, 2019
- Напомним, 12 ноября американский боец смешанных единоборств Стипе Миочич заявил, что согласен провести поединок против британского боксера Тайсона Фьюри.
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