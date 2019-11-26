Зеленский и Путин могут встретиться "тет-а-тет" в Париже, - росСМИ
26 ноября, 2019, 22:15
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Российской Федерации Владимир Путин во время саммита "нормандской четверки" могут провести отдельную встречу
Об этом сообщает издание "Коммерсант".
Источник оценил вероятность личной встречи лидеров Украины и России как близкую к 100%.
По его словам, на встречах, подобных предстоящему саммиту, несложно найти возможность поговорить наедине.
Отметим, встреча в нормандском формате состоится 9 декабря в Париже.
- Президент Владимир Зеленский сообщил, что украинская сторона готова к участию во встрече в нормандском формате, запланированной на 9 декабря в Париже.
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