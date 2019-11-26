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Espreso.tvОбществоЗеленский и Путин могут встретиться "тет-а-тет" в Париже, - росСМИ

Зеленский и Путин могут встретиться "тет-а-тет" в Париже, - росСМИ

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Российской Федерации Владимир Путин во время саммита "нормандской четверки" могут провести отдельную встречу

Об этом сообщает издание "Коммерсант".

Источник оценил вероятность личной встречи лидеров Украины и России как близкую к 100%.

По его словам, на встречах, подобных предстоящему саммиту, несложно найти возможность поговорить наедине.

Отметим, встреча в нормандском формате состоится 9 декабря в Париже.

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