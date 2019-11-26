Зеленский о "Государстве в смартфоне": "Нажимаешь кнопку - и коррупционера нет"

26 ноября, 2019, 19:21

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время выступления на цифровом форуме Digital society sandbox в Таллинне.

"В Украине создано Министерство цифровых преобразований, впервые за 28 лет. Кстати, у вас есть такое в Эстонии? Нет? Ну, будем делиться опытом", - сказал президент Украины.

По словам президента, IТ-специалисты Украины заслуживают иметь цифровые возможности для лучшей и более удобной жизни.

"Проект осложняет жизнь коррупционерам. Это самая главная задача для нашего молодого правительства. Просто нажимаешь кнопку и все - коррупционера нет. И это не взрыв. Хотя?" - сказал Зеленский.

Зеленский отметил, что "глобальной" целью украинской власти является построение страны с хорошо развитой цифровой экономикой.