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Espreso.tvОбществоЗеленский о "Государстве в смартфоне": "Нажимаешь кнопку - и коррупционера нет"

Зеленский о "Государстве в смартфоне": "Нажимаешь кнопку - и коррупционера нет"

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что проект "Государство в смартфоне" будет облегчать жизнь граждан и усложнять жизнь для коррупционеров

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время выступления на цифровом форуме Digital society sandbox в Таллинне.

"В Украине создано Министерство цифровых преобразований, впервые за 28 лет. Кстати, у вас есть такое в Эстонии? Нет? Ну, будем делиться опытом", - сказал президент Украины.

По словам президента, IТ-специалисты Украины заслуживают иметь цифровые возможности для лучшей и более удобной жизни.

"Проект осложняет жизнь коррупционерам. Это самая главная задача для нашего молодого правительства. Просто нажимаешь кнопку и все - коррупционера нет. И это не взрыв. Хотя?" - сказал Зеленский.

Зеленский отметил, что "глобальной" целью украинской власти является построение страны с хорошо развитой цифровой экономикой.

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