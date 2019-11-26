Заместителя Штепы подозревают в организации "референдума" в 2014 году

26 ноября, 2019, 21:50

Следователи СБУ сообщили о подозрении одному из заместителей городского главы Славянска Виктору Воропаеву

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В апреля 2014 года во время его председательства на сессии горсовета депутаты приняли решение о проведении фейкового референдума и назначении лидера одного из бандформирований главой исполкома.

Чиновник также способствовал легализации пророссийских боевиков через создание так называемой «народной дружины».

СБУ подозревает заместителя мэра в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

В то время мэром Славянска была Неля Штепа, которую задержали 11 июля 2014 г. Ее обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, что повлекло гибель людей, и создании террористической группы или организации.