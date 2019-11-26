 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЗаместителя Штепы подозревают в организации "референдума" в 2014 году

Заместителя Штепы подозревают в организации "референдума" в 2014 году

Следователи СБУ сообщили о подозрении одному из заместителей городского главы Славянска Виктору Воропаеву

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В апреля 2014 года во время его председательства на сессии горсовета депутаты приняли решение о проведении фейкового референдума и назначении лидера одного из бандформирований главой исполкома.

Чиновник также способствовал легализации пророссийских боевиков через создание так называемой «народной дружины».

СБУ подозревает заместителя мэра в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

В то время мэром Славянска была Неля Штепа, которую задержали 11 июля 2014 г. Ее обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, что повлекло гибель людей, и создании террористической группы или организации.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 ноября, 2019 вторник

больше новостей

26 ноября, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать