Заместителя Штепы подозревают в организации "референдума" в 2014 году
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
В апреля 2014 года во время его председательства на сессии горсовета депутаты приняли решение о проведении фейкового референдума и назначении лидера одного из бандформирований главой исполкома.
Чиновник также способствовал легализации пророссийских боевиков через создание так называемой «народной дружины».
СБУ подозревает заместителя мэра в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.
Решается вопрос об избрании меры пресечения.
В то время мэром Славянска была Неля Штепа, которую задержали 11 июля 2014 г. Ее обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, что повлекло гибель людей, и создании террористической группы или организации.
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