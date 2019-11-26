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Espreso.tvОбществоЗа выходные ОБСЕ зафиксировала на Донбассе 130 взрывов

За выходные ОБСЕ зафиксировала на Донбассе 130 взрывов


фото: pressjfo.news
С вечера пятницы 22 ноября по вечер воскресенья 24 ноября Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала в зоне проведения операции объединенных сил около 130 взрывов

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.

В период с вечеру 22 ноября по вечер 23 ноября в Донецкой области наблюдатели зафиксировали примерно 45 взрывов. Большинство нарушений режима прекращения огня зафиксировано в районах к северу и северо-северо-востоку от н. п. Широкино (подконтрольный правительству, 100 км к югу от Донецка), а также на восточно-юго-восток и юго-восток от н. п. Гнутово (подконтрольный правительству, 90 км к югу от Донецка).

С вечера 23 ноября до вечеру 24 ноября миссия зафиксировала в Донецкой области около 80 взрывов. Большинство взрывов было зафиксировано в районах юго-восток и восточно-юго-востоку от н. п. Светлодарск (подконтролен правительству, 57 км к северо-востоку от Донецка), к северу и северо-северо-востоку от Широкино, а также на юг и юго-юго-западу от Донецкой фильтровальной станции (15 км к северу от Донецка), в том числе примерно 20 нарушений режима прекращения огня на расстоянии около 300-600 м от ДФС.

В Луганской области из вечеру 22 ноября по вечеру 23 ноября миссия не зафиксировала ни одного нарушения режима прекращения огня. В период с вечера 23 к вечеру 24 ноября наблюдатели зафиксировали 5 взрывов. Все нарушения режима прекращения огня зафиксировано в районах к югу и юго-юго-востоку от н. п. Попасная (подконтрольный правительству, 69 км к западу от Луганска).

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