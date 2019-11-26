Ибрагимович приобретет шведский футбольный клуб, - итальянские СМИ

26 ноября, 2019, 20:46

Легендарный нападающий Златан Ибрагимович может приобрести шведский футбольный клуб "Хаммарбю"

Об этом сообщает Tuttomercatoweb.

38-летний нападающий Златан Ибрагимович, который сейчас находится в поисках нового футбольного клуба для продолжения игровой карьеры, в ближайшее время планирует приобрести акции шведского "Хаммарбю" и стать акционерным партнером клуба.

Американский "Лос-Анджелес Гэлакси" объявил об уходе Ибрагимовича в конце текущего календарного года. Сообщалось, что шведский нападающий может продолжить карьеру в одном из итальянских клубов: "Милане", "Болонья" или "Интере".