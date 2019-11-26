Ибрагимович приобретет шведский футбольный клуб, - итальянские СМИ
26 ноября, 2019, 20:46
Легендарный нападающий Златан Ибрагимович может приобрести шведский футбольный клуб "Хаммарбю"
Об этом сообщает Tuttomercatoweb.
38-летний нападающий Златан Ибрагимович, который сейчас находится в поисках нового футбольного клуба для продолжения игровой карьеры, в ближайшее время планирует приобрести акции шведского "Хаммарбю" и стать акционерным партнером клуба.
Американский "Лос-Анджелес Гэлакси" объявил об уходе Ибрагимовича в конце текущего календарного года. Сообщалось, что шведский нападающий может продолжить карьеру в одном из итальянских клубов: "Милане", "Болонья" или "Интере".
- 26 ноября экс-форвард "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович намекнул на переход в шведский футбольный клуб "Хаммарбю".
- 22 ноября главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что шведский форвард Златан Ибрагимович даже в 38 лет способен помочь итальянскому "Милану" .
- 21 ноября итальянский "Милан" предложил шведскому футболисту Златану Ибрагимовичу полуторагодовалый контракт на сумму 6 млн евро .
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