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Espreso.tvСпортИбрагимович приобретет шведский футбольный клуб, - итальянские СМИ

Ибрагимович приобретет шведский футбольный клуб, - итальянские СМИ


фото: facebook
Легендарный нападающий Златан Ибрагимович может приобрести шведский футбольный клуб "Хаммарбю"

Об этом сообщает Tuttomercatoweb.

38-летний нападающий Златан Ибрагимович, который сейчас находится в поисках нового футбольного клуба для продолжения игровой карьеры, в ближайшее время планирует приобрести акции шведского "Хаммарбю" и стать акционерным партнером клуба.

Американский "Лос-Анджелес Гэлакси" объявил об уходе Ибрагимовича в конце текущего календарного года. Сообщалось, что шведский нападающий может продолжить карьеру в одном из итальянских клубов: "Милане", "Болонья" или "Интере".

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