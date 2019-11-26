Яценюк: Украина покупают со скидкой
Путин полностью изменил тактику. Военную операцию изменили на экономическую, энергетическую и политическую операцию по захвату Украины. Путин уже получил украинский рынок электроэнергетики, и украинцы начали кормить российское Интер РАО, российских шахтеров и российский бюджет.
Так считает лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк.
"Теперь они возвращают специальную дивизию российских войск -" Газпром ". Следующим шагом будет восстановление" экономических связей ", а по факту - отказ от Соглашения о зоне свободной торговли с Евросоюзом", - написал он на своей странице в Facebook.
"Дальше будет больше:" братские народы должны возобновить гуманитарные связи ". А в Нормандии" миротворец "Путин будет говорить, что он за мир. Только по факту это будет" русский мир ". И в завершение. Это не газ будет со скидкой. Это Украину покупают со скидкой. Не получилось затянуть нас в империю через единое экономическое пространство, теперь тянут по-новому ", - убежден Арсений Яценюк.
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