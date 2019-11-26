Я думаю, что все наши команды в еврокубках получат победы на этой неделе, - Грозный

26 ноября, 2019, 19:01

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный выразил убеждение, что на этой неделе свои еврокубковые матчи "Шахтер", "Динамо" и "Александрия" проведут удачно

Об этом тренер сообщил в программе "Футбольный формат" в эфире Еспресо.TV.

Бывший тренер ужгородской "Говерлы" и киевского "Арсенала" Вячеслав Грозный спрогнозировал результат донецкого "Шахтера" в матче Лиги чемпионов против английского "Манчестер Сити".

"Я думаю, что все наши команды в еврокубках приобретут победы на этой неделе. "Шахтер" обыгрывает "Манчестер Сити" потому, что игроки донецкого клуба на подъеме. Отсутствие Тайсона и Марлоса положительно повлияет на команду, на молодых игроков", - высказался специалист .

Также Грозный верит в киевское "Динамо" и "Александрию", которые в четверг будут соревноваться в 5-м туре группового раунда Лиги Европы.

"Динамо" уверенно выигрывает у "Мальме". Команда в достаточно хороших кондициях, хорошо прессингует, и в настоящий момент игроки получают удовольствие от футбола. Поэтому киевляне на классе, на хорошем кураже переигрывают шведов. В этом сомнений нет! "Александрия" также победит. Я всегда оптимист, всегда поддерживаю украинские команды", - рассказал специалист.

Встреча между "Шахтером" и "Манчестер Сити" состоится сегодня, 26 ноября, в Манчестере. Начало в 22:00.