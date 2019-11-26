Я думаю, что все наши команды в еврокубках получат победы на этой неделе, - Грозный
Об этом тренер сообщил в программе "Футбольный формат" в эфире Еспресо.TV.
Бывший тренер ужгородской "Говерлы" и киевского "Арсенала" Вячеслав Грозный спрогнозировал результат донецкого "Шахтера" в матче Лиги чемпионов против английского "Манчестер Сити".
"Я думаю, что все наши команды в еврокубках приобретут победы на этой неделе. "Шахтер" обыгрывает "Манчестер Сити" потому, что игроки донецкого клуба на подъеме. Отсутствие Тайсона и Марлоса положительно повлияет на команду, на молодых игроков", - высказался специалист .
Также Грозный верит в киевское "Динамо" и "Александрию", которые в четверг будут соревноваться в 5-м туре группового раунда Лиги Европы.
"Динамо" уверенно выигрывает у "Мальме". Команда в достаточно хороших кондициях, хорошо прессингует, и в настоящий момент игроки получают удовольствие от футбола. Поэтому киевляне на классе, на хорошем кураже переигрывают шведов. В этом сомнений нет! "Александрия" также победит. Я всегда оптимист, всегда поддерживаю украинские команды", - рассказал специалист.
Встреча между "Шахтером" и "Манчестер Сити" состоится сегодня, 26 ноября, в Манчестере. Начало в 22:00.
- 7 ноября в матче 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" вырвал ничью у загребского "Динамо", забил два мяча в компенсированное время.
- 8 ноября в матче 4-го тура группового раунда Лиги Европы киевское "Динамо" сыграло вничью с датским "Копенгагеном" , счет встречи 1: 1.
- 8 ноября в матче 4-го тура группового раунда Лиги Европы украинская "Александрия" сыграла вничью с французским "Сент-Этьену" , счет 2: 2.
Читайте также
-
-
-
25 ноября, 2019 10 фактов о военной агрессии России в районе Керченского пролива
-
24 ноября, 2019 Княжицкий: Кто и зачем хочет убить украинскую культуру?
-
23 ноября, 2019 Кто и почему не хочет признать Голодомор геноцидом
Читайте также
-
-
25 ноября, 2019 10 фактов о военной агрессии России в районе Керченского пролива
-
24 ноября, 2019 Княжицкий: Кто и зачем хочет убить украинскую культуру?