Военный погиб по дороге в зону ООС
Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.
"Военнослужащий 10-й горно-штурмовой бригады двигался в составе подразделения в эшелоне в зону проведения ООС. Пострадавший был обнаружен 18 ноября на железнодорожном полотне вблизи ст. Сухолесы Белоцерковского района Киевской области", - говорится в сообщении.
Сообщается, что старший солдат был доставлен "скорой" в Белоцерковский военный госпиталь. Мужчина 1987 года рождения находился в тяжелом состоянии: открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга II степени, перелом основания черепа, закрытый перелом костей левой голени, кома II степени. 25 ноября он скончался в Главном военном клиническом центре ВСУ.
"На месте происшествия работала следственно-оперативная группа во главе с представителями военной прокуратуры Белоцерковского гарнизона Центрального региона Украины", - говорится также в сообщении.
По данному факту начали уголовное производство по статье "Умышленное убийство". Расследование продолжается.
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