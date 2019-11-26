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Espreso.tvОбществоВоенный погиб по дороге в зону ООС

Военный погиб по дороге в зону ООС


фото: loga.gov.ua
В Киевской области выпал из поезда старший солдат, когда ехал на службу в зону проведения операции Объединенных сил. Вскоре он умер в больнице

Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

"Военнослужащий 10-й горно-штурмовой бригады двигался в составе подразделения в эшелоне в зону проведения ООС. Пострадавший был обнаружен 18 ноября на железнодорожном полотне вблизи ст. Сухолесы Белоцерковского района Киевской области", - говорится в сообщении.

Сообщается, что старший солдат был доставлен "скорой" в Белоцерковский военный госпиталь. Мужчина 1987 года рождения находился в тяжелом состоянии: открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга II степени, перелом основания черепа, закрытый перелом костей левой голени, кома II степени. 25 ноября он скончался в Главном военном клиническом центре ВСУ.

"На месте происшествия работала следственно-оперативная группа во главе с представителями военной прокуратуры Белоцерковского гарнизона Центрального региона Украины", - говорится также в сообщении.

По данному факту начали уголовное производство по статье "Умышленное убийство". Расследование продолжается.

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