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Espreso.tvМирВоенная операция в Сирии будет продолжаться, - Эрдоган

Военная операция в Сирии будет продолжаться, - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время заседания Совета нацбезопасности заявил, что военная операция в Сирии будет продолжаться, пока Анкара не достигнет поставленных целей

Об этом сообщает РБК-Украина.

"Операция "Источник мира" будет продолжена до тех пор, пока не будут достигнуты поставленные цели", - заявил Эрдоган.

Напомним, ранее глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу сообщил, что Анкара планирует снова восстановить военную операцию "Источник мира" в Сирии, если курдские военизированные формирование не отведут свои силы от турецко-сирийской границы.

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