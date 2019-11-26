Военная операция в Сирии будет продолжаться, - Эрдоган

26 ноября, 2019, 22:01

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время заседания Совета нацбезопасности заявил, что военная операция в Сирии будет продолжаться, пока Анкара не достигнет поставленных целей

Об этом сообщает РБК-Украина.

"Операция "Источник мира" будет продолжена до тех пор, пока не будут достигнуты поставленные цели", - заявил Эрдоган.

Напомним, ранее глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу сообщил, что Анкара планирует снова восстановить военную операцию "Источник мира" в Сирии, если курдские военизированные формирование не отведут свои силы от турецко-сирийской границы.