ВАКС определил дату избрания меры пресечения Садовому
26 ноября, 2019, 16:17
Высший антикоррупционный суд Украине 27 ноября будет выбирать меру пресечения мэру Львова Андрею Садовому, которого Специализированная антикоррупционная прокуратура обвиняет в злоупотреблении властью
Об этом сообщает "Слово и Дело" .
Заседание по избранию меры пресечения мэру Львова начнется в 12:15 по адресу г.. Киев, ул. Крещатик, 42а.
Ранее САП вручила Садовому подозрение по ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц по предварительному сговору), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.
Дело касается выделения в 2015 году земли для строительства индустриального парка в РясномуЛьвовской области.
Андрей Садовый прокомментировал врученное ему подозрение, заявив, что следователи создают проблемы для самого инвестора в Восточной Европе, а город получил за землю 54 млн грн.
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