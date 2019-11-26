В военной части на Львовщине недосчитались бронетанкового имущества на 9 млн
Об этом сообщает военная прокуратура Западного региона.
"Военной прокуратурой Западного региона Украины проведено изучение состояния сохранности военного имущества в одной из воинских частей Львовской области. Установлено, что в указанной воинской части проведена внеплановая инвентаризация материальных ценностей и, как следствие, выявлена недостача бронетанкового имущества на общую сумму более 8,9 млн грн ", - говорится в сообщении.
Правоохранители не рассказывают, в какой именно части заметили нехватку.
Отмечается, что зафиксированные правонарушения свидетельствуют о небрежном отношении воинских должностных лиц воинской части к службе.
В прокуратуре рассказали, что по данному факту уже внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 425 УК Украины.
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