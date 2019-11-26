В военной части на Львовщине недосчитались бронетанкового имущества на 9 млн

26 ноября, 2019, 19:57

В военной части на Львовщине обнаружили недостачу бронетанкового имущества на общую сумму более 8,9 млн грн

Об этом сообщает военная прокуратура Западного региона.

"Военной прокуратурой Западного региона Украины проведено изучение состояния сохранности военного имущества в одной из воинских частей Львовской области. Установлено, что в указанной воинской части проведена внеплановая инвентаризация материальных ценностей и, как следствие, выявлена недостача бронетанкового имущества на общую сумму более 8,9 млн грн ", - говорится в сообщении.

Правоохранители не рассказывают, в какой именно части заметили нехватку.

Отмечается, что зафиксированные правонарушения свидетельствуют о небрежном отношении воинских должностных лиц воинской части к службе.

В прокуратуре рассказали, что по данному факту уже внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 425 УК Украины.