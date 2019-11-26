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Espreso.tvОбществоВ Тбилиси полиция разогнала протестующих под зданием парламента, есть задержанные

В Тбилиси полиция разогнала протестующих под зданием парламента, есть задержанные


фото: ua.krymr.com
Во вторник, 26 ноября, спецназовцы МВД Грузии в Тбилиси разогнали протестующих, которые заблокировали вход в парламент

Об этом сообщает Deutsche Welle .

К зданию на проспекте Руставели стянули сотни силовиков. Полицейские применили водомет, чтобы освободить входы в парламент. Перед разгоном полиция призвала собравшихся прекратить блокировать входы в парламент и предупредила об ответной реакции в случае неповиновения.

По данным грузинских СМИ, во время разгона были задержаны около 10 человек. В то же время МВД Грузии пока не сообщало о задержании.

Несмотря на силовую акцию многие активисты остаются на проспекте и обещают организовать пикеты перед началом заседания парламента.

  • Напомним, 14 ноября грузинский парламент не одобрил поправку к Конституции о переходе на пропорциональную избирательную систему. 17 ноября на знак протеста против этого в Тбилиси тысячи людей вышли на митинг возле парламента.
  • У входов в здание законодательного органа разбили палатки, а на ворота, ведущие во двор, повесили замки. Протестующие решили установить 24-часовое дежурство, чтобы не пустить в парламент депутатов "Грузинской мечты", ответственных за провал голосования.
  • США и ЕС в совместном заявлении отметили "глубокое разочарование широкого сегмента грузинского общества из-за провала парламентом изменений в Конституцию", и призвали стороны к спокойному и уважительному диалогу.
  • 18 ноября спецназ с применением водометов разогнал демонстрантов возле парламента, были задержаны 37 человек.
  • Также в Тбилиси был задержан якобы за незаконное ношение оружия основатель оппозиционной телекомпании "Мтавари архи" Георги Руруа.
  • 21 ноября суд Тбилиси отправил в тюрьму десяти активистов.
  • Утром 21 ноября между протестующими и полицией также произошла потасовка под зданием правительства, было задержано трех протестующих перед офисом правящей партии "Грузинская мечта".
  • Партия власти "Грузинская мечта" отказалась выполнять требования протестующих, заявив, что выборы 2020 пройдут по смешанной системе.
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