В Тбилиси полиция разогнала протестующих под зданием парламента, есть задержанные

26 ноября, 2019, 08:41

Во вторник, 26 ноября, спецназовцы МВД Грузии в Тбилиси разогнали протестующих, которые заблокировали вход в парламент

Об этом сообщает Deutsche Welle .

К зданию на проспекте Руставели стянули сотни силовиков. Полицейские применили водомет, чтобы освободить входы в парламент. Перед разгоном полиция призвала собравшихся прекратить блокировать входы в парламент и предупредила об ответной реакции в случае неповиновения.

По данным грузинских СМИ, во время разгона были задержаны около 10 человек. В то же время МВД Грузии пока не сообщало о задержании.

Несмотря на силовую акцию многие активисты остаются на проспекте и обещают организовать пикеты перед началом заседания парламента.