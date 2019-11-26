В РФ украинца посадили в тюрьму по обвинению в контрабанде деталей военной техники
26 ноября, 2019, 16:00
Свердловский райсуд Белгорода приговорил гражданина Украины к 1,5 года колонии общего режима по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 226.1 Уголовного кодекса РФ (приготовление к контрабанде военной техники)
Об этом сообщило управление ФСБ в Белгородской области, передает Интерфакс-Украина .
По сообщению ФСБ, гражданин Украины А. Чирва 1964 г.р. пытался незаконно вывезти с территории РФ в Украину 20 комплектов парашютно-тормозных систем ПТК-12545-70, входящих в комплектацию военных самолетов типа "СУ".
Российские спецслужбисты считают, что мужчина занимался контрабандой с целью выполнения украинских военных контрактов.
Напомним, ранее сообщалось, что Россия пытается арестовывать украинских активистов через Интерпол.
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