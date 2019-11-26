В Раде зарегистрировали законопроект о выплате пенсий жителям оккупированного Донбасса

26 ноября, 2019, 21:02

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о выплате пенсий жителям временно оккупированных регионов Луганской и Донецкой областей

Об этом говорится на официальном сайте Рады.

Из проекта постановления можно узнать, что законопроект 2083-д внесли нардепы от "Слуги народа", "Батькивщины", "Оппозиционной платформы - За жизнь" и группы "За будущее".

Текста законопроекта пока нет.

Авторы проекта закона предлагают ввести следующие изменения:

предоставить лицам, которые жили на временно оккупированных территориях и не могли платить страховые взносы, права докупить стаж без применения санкций;

в случае потери документов предоставить возможность рассчитывать пенсию на основании информации из реестра застрахованных лиц;

отменить обязательную пока регистрацию пенсионеров как внутренне перемещенных лиц для получения выплат;

выплатить задолженности по пенсиям без срока давности (сейчас действует лимит в 3 года).