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Espreso.tvОбществоВ Раде зарегистрировали законопроект о выплате пенсий жителям оккупированного Донбасса

В Раде зарегистрировали законопроект о выплате пенсий жителям оккупированного Донбасса

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о выплате пенсий жителям временно оккупированных регионов Луганской и Донецкой областей

Об этом говорится на официальном сайте Рады.

Из проекта постановления можно узнать, что законопроект 2083-д внесли нардепы от "Слуги народа", "Батькивщины", "Оппозиционной платформы - За жизнь" и группы "За будущее".

Текста законопроекта пока нет.

Авторы проекта закона предлагают ввести следующие изменения:

  • предоставить лицам, которые жили на временно оккупированных территориях и не могли платить страховые взносы, права докупить стаж без применения санкций;
  • в случае потери документов предоставить возможность рассчитывать пенсию на основании информации из реестра застрахованных лиц;
  • отменить обязательную пока регистрацию пенсионеров как внутренне перемещенных лиц для получения выплат;
  • выплатить задолженности по пенсиям без срока давности (сейчас действует лимит в 3 года).

 

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