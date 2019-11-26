В Раде зарегистрировали законопроект о выплате пенсий жителям оккупированного Донбасса
26 ноября, 2019, 21:02
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о выплате пенсий жителям временно оккупированных регионов Луганской и Донецкой областей
Об этом говорится на официальном сайте Рады.
Из проекта постановления можно узнать, что законопроект 2083-д внесли нардепы от "Слуги народа", "Батькивщины", "Оппозиционной платформы - За жизнь" и группы "За будущее".
Текста законопроекта пока нет.
Авторы проекта закона предлагают ввести следующие изменения:
- предоставить лицам, которые жили на временно оккупированных территориях и не могли платить страховые взносы, права докупить стаж без применения санкций;
- в случае потери документов предоставить возможность рассчитывать пенсию на основании информации из реестра застрахованных лиц;
- отменить обязательную пока регистрацию пенсионеров как внутренне перемещенных лиц для получения выплат;
- выплатить задолженности по пенсиям без срока давности (сейчас действует лимит в 3 года).
- Председатель МинТОТ Оксана Коляда заявила, что Кабинет министров пытается упростить получение выплат на подконтрольной территории
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