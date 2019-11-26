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Espreso.tvСпортВ побитого Усиком боксера отобрали чемпионский титул

В побитого Усиком боксера отобрали чемпионский титул


фото: BoxingScene
Побежденного Александром Усиком латыша Майрис Бриедис лишили титула чемпиона мира WBO в первом тяжелом весе

Об этом сообщает BoxingScene .

Майрис Бриедис завоевал титул чемпиона мира WBO (Всемирной боксерской организации) в первом тяжелом весе (до 90,7 кг) летом 2019 года, когда в полуфинале турнира WBSS (Всемирной боксерской суперсерии) нокаутировал поляка Кшиштофа Гловацки.

Поединок сопровождался скандалом. Во втором раунде Бриедис ударил соперника локтем, а также продолжил наносить удары после гонга на перерыв. При этом рефери не дал возможности восстановиться Гловацки и допустил еще ряд нарушений.

В итоге Бриедис одержал досрочную победу в третьем раунде и стал финалистом WBSS. В решающем бою он должен встретиться с кубинцем Юниером Дортикос. Однако в WBO потребовали от латыша немедленно провести реванш с Гловацки.

Поскольку повторный бой с поляком накладывался на встречу с Дортикос, Бриедис отказался от требований WBO, после чего организация лишила латыша титула. Пояс стал вакантным и Гловацки снова сможет претендовать на него. При этом, соперник поляка еще не определен.

Напомним, Усик победил Бриедис в января 2018 года в полуфинале первого сезона WBSS.

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