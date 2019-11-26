В Мали столкнулись два французских вертолета: погибли 13 военных
Об этом сообщается на сайте Елисейского дворца.
"Президент Франции с прискорбием сообщает о гибели 13 французских военных в Мали в понедельник ночью, 25 ноября 2019 года, в результате инцидента с двумя вертолетами во время наступательной операции против джихадистов", - говорится в сообщении.
Президент Франции Эммануэль Макрон также выразил соболезнования родным погибших.
В то же время лидер Франции отметил поддержку солдатам, которые вместе служили в африканской стране и помогали бороться с террористами в тропической саванне в Африке.
По данным Le Figaro , военные погибли 25 ноября в столкновении ударного вертолета Tiger и многоцелевого вертолета AS 532 Cougar.
Гибель 13 военных - наибольшие потери французской армии со времени террористического нападения на французских миротворцев в Бейруте в 1983 году.
Франция начала антитеррористической операции "Сервал" в Мали против радикальных исламистских группировок в 2013 году. С тех пор погибли 38 французских военных.
Кроме французских военных, в боевых действиях участвуют и бойцы отрядов специального назначения Великобритании. Евросоюз также начал тренировочную миссию в Мали, мандат которой был продлен до 2020 года.
Читайте также
-
-
-
25 ноября, 2019 10 фактов о военной агрессии России в районе Керченского пролива
-
24 ноября, 2019 Княжицкий: Кто и зачем хочет убить украинскую культуру?
-
23 ноября, 2019 Кто и почему не хочет признать Голодомор геноцидом
Читайте также
-
-
25 ноября, 2019 10 фактов о военной агрессии России в районе Керченского пролива
-
24 ноября, 2019 Княжицкий: Кто и зачем хочет убить украинскую культуру?