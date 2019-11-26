В Мали столкнулись два французских вертолета: погибли 13 военных

26 ноября, 2019, 12:38

В результате столкновения двух военных вертолетов во время наступательной операции на террористов в Мали погибли 13 французских солдат

Об этом сообщается на сайте Елисейского дворца.

"Президент Франции с прискорбием сообщает о гибели 13 французских военных в Мали в понедельник ночью, 25 ноября 2019 года, в результате инцидента с двумя вертолетами во время наступательной операции против джихадистов", - говорится в сообщении.

Президент Франции Эммануэль Макрон также выразил соболезнования родным погибших.

В то же время лидер Франции отметил поддержку солдатам, которые вместе служили в африканской стране и помогали бороться с террористами в тропической саванне в Африке.

По данным Le Figaro , военные погибли 25 ноября в столкновении ударного вертолета Tiger и многоцелевого вертолета AS 532 Cougar.

Гибель 13 военных - наибольшие потери французской армии со времени террористического нападения на французских миротворцев в Бейруте в 1983 году.

Франция начала антитеррористической операции "Сервал" в Мали против радикальных исламистских группировок в 2013 году. С тех пор погибли 38 французских военных.

Кроме французских военных, в боевых действиях участвуют и бойцы отрядов специального назначения Великобритании. Евросоюз также начал тренировочную миссию в Мали, мандат которой был продлен до 2020 года.