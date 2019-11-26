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Espreso.tvОбществоВ Конституцию впишутся крымскотатарские Меджлис и Курултай, - представитель Зеленского

В Конституцию впишутся крымскотатарские Меджлис и Курултай, - представитель Зеленского


фото: opinionua.com
Заместитель постоянного представителя президента Украины в АР Крым Тамила Ташева заявила, что в Конституцию Украины внесут положение о Курултае (съезде) и Меджлис (исполнительный орган Курултая) крымскотатарского народа

Об этом Тамила Ташева сообщила в интервью " РБК-Украина ".

"При постоянном представительстве президента в Крыму создан экспертный совет, и это один из вопросов, который сейчас находится в работе. Законопроект о крымской автономии предполагает, что Меджлис и Курултай признаются официальными органами, также предусмотрено квотное представительство крымских татар во всех органах местной власти и местных советах полуострова ", - сказала Ташева.

По словам представителя президента, сначала в Раду должны внести рамочный закон о коренных народах.

Ташева отметила, что на встрече председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров и лидера крымских татар Мустафы Джемилева с президентом  главе государства донесли необходимость принятия этих законов и соответствующих изменений в Конституцию.

Сейчас, по словам Ташева, законопроекты в состоянии разработки.

 
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