В Конституцию впишутся крымскотатарские Меджлис и Курултай, - представитель Зеленского
Об этом Тамила Ташева сообщила в интервью " РБК-Украина ".
"При постоянном представительстве президента в Крыму создан экспертный совет, и это один из вопросов, который сейчас находится в работе. Законопроект о крымской автономии предполагает, что Меджлис и Курултай признаются официальными органами, также предусмотрено квотное представительство крымских татар во всех органах местной власти и местных советах полуострова ", - сказала Ташева.
По словам представителя президента, сначала в Раду должны внести рамочный закон о коренных народах.
Ташева отметила, что на встрече председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров и лидера крымских татар Мустафы Джемилева с президентом главе государства донесли необходимость принятия этих законов и соответствующих изменений в Конституцию.
Сейчас, по словам Ташева, законопроекты в состоянии разработки.
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