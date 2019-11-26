В ГПУ передали представление на привлечение к уголовной ответственности нардепа Федыны за слова о Зеленском, - Мосийчук
26 ноября, 2019, 11:53
Государственное бюро расследований передало в Генпрокуратуру представление о привлечении к уголовной ответственности народного депутата от "Европейской Солидарности" Софии Федины
Об этом сообщил в Telegram екснардеп Игорь Мосийчук.
"ГБР направило на подпись Генеральному прокурору Рябошапки представление на привлечение к уголовной ответственности народного депутата от "Европейской Солидарности" Софии Федины за угрозы убийством президенту Украины Зеленскому В.А.", - написал Мосийчук.
- Напомним, 26 октября народный депутат от "Европейской Солидарности" София Федина опубликовала в Facebook видеообращение, где она вместе с волонтеркой Марусей Зверобой критикует манеру общения президента Зеленского с добровольцами в прифронтовом Золотом. "Ты там чаще езды, там тебя взорвут, кто-нибудь там тебя взорвет", - обратилась к Зеленскому Зверобой. "Там случайно может взорваться граната, там бывают обстрелы", - добавила нардеп от "ЕС" София Федина.
- В ГБР открыли производство по словам Федыны.
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