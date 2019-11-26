 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ ГПУ передали представление на привлечение к уголовной ответственности нардепа Федыны за слова о Зеленском, - Мосийчук

В ГПУ передали представление на привлечение к уголовной ответственности нардепа Федыны за слова о Зеленском, - Мосийчук

Государственное бюро расследований передало в Генпрокуратуру представление о привлечении к уголовной ответственности народного депутата от "Европейской Солидарности" Софии Федины

Об этом сообщил в Telegram екснардеп Игорь Мосийчук.

"ГБР направило на подпись Генеральному прокурору Рябошапки представление на привлечение к уголовной ответственности народного депутата от  "Европейской Солидарности" Софии Федины за угрозы убийством президенту Украины Зеленскому В.А.", - написал Мосийчук.

  • Напомним, 26 октября народный депутат от "Европейской Солидарности" София Федина опубликовала в Facebook видеообращение, где она вместе с волонтеркой Марусей Зверобой критикует манеру общения президента Зеленского с добровольцами в прифронтовом Золотом. "Ты там чаще езды, там тебя взорвут, кто-нибудь там тебя взорвет", - обратилась к Зеленскому Зверобой. "Там случайно может взорваться граната, там бывают обстрелы", - добавила нардеп от "ЕС" София Федина.
  • В ГБР открыли производство по словам Федыны.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 ноября, 2019 вторник

больше новостей

26 ноября, 2019 вторник

25 ноября, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать