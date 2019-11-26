В Чехии открыли дела против бывших руководителей Компартии

26 ноября, 2019, 17:49

Управление полиции Чехии, ответственное за расследование преступлений коммунистов, инициировало преследование бывшего генсека Коммунистической партии Чехии Милоша Якеша, бывшего премьер-министра Любомира Строгала и экс-главы МВД Вратислава Вайнара

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Чешское телевидение.

Бывших коммунистических руководителей обвиняют в злоупотреблении властью в связи с применением огнестрельного оружия на чехословацкой границе.

Прокурор Томаш Яролимек отметил, что обвинения основано на недавно найденных архивных материалах. Все трое бывших должностных лиц находятся на свободе, им сейчас от 89 до 97 лет. Если их признают виновными, им грозит от двух до десяти лет лишения свободы.

Криминалисты утверждают, что из-за бездействия трех должностных лиц с марта 1976 года по конец 1989 девять человек, которые пытались пересечь чехословацкую границу, были расстреляны, а еще по меньшей мере семь человек получили ранения.

Полиция взяла за точку отсчета 1976 год, поскольку именно тогда вступил в силу Международный пакт о гражданских и политических правах, который гарантирует каждому человеку право покидать любую страну, в том числе родину.

"Им было известно о применении пограничниками огнестрельного оружия на государственной границе Чехословацкой Социалистической Республики в отношении лиц, пытающихся незаконно пересечь границу государства с целью выезда из Чехословацкой Социалистической Республики. Несмотря на это, они не приняли никаких мер со своих позиций руководителей Чехословацкой Социалистической Республики по предотвращению применению огнестрельного оружия ", - заявил Ян Лелек, глава Пражской прокуратуры.