Украина ровно четыре года не покупает газ из России

26 ноября, 2019, 16:03

Ровно 4 года Нафтогаз Украина не покупает газ напрямую у Газпрома: прямые закупки российского газа прекратили 26 ноября 2015 г.

Об этом напомнил председатель правления НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев.

"В 2013 году наша зависимость от России по газу превышала 90%, сегодня о ней лишь вспоминают. В прошлом году газ в Украину импортировали 65 компаний, а Нафтогаз покупал его у 18 европейских поставщиков (доля одного из них не превышала 30% ", - отметил Коболев.

В 2015 году причиной прекращения отношений между Нафтогазом и Газпромом по поводу покупки газа стала несогласованность в цене на газ. Из-за слишком высокой цены, которую для Украины установил Газпром, Нафтогаз обратился в Стокгольмский арбитраж. На время рассмотрения дела в арбитраже Украина не осуществляла покупки российского газа напрямую.

В то же время подавляющее большинство импортного газа Украина покупает на своей западной границе, то есть это газ российского происхождения.

В 2017 году Стокгольмский арбитраж своим решением обязал Россию изменить цену на газ для Украины, а также уплатить Нафтогазу $4,6 млрд. $2 млрд Нафтогаз получил, погасив свои долги перед Газпромом за купленный ранее газ, а остальные $2,56 млрд начал взимать из Газпрома в судах в Европе и во всем мире. За это время из-за пени сумма долга Газпрома перед Нафтогазом достигла $3 млрд.