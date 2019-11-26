Тайная операция: Польша вернула 100 тонн золота, которое с 1939 года хранилось в Англии
Об этом сообщает RMF24.
К акции возвращения в страну польского золота были привлечены несколько тысяч человек: в основном, из банковских служб безопасности. Золотые слитки в течение ноября доставлялись в Польшу самолетами.
В большой тайне самолеты с золотым грузом стоимостью более 18 млрд злотых (4,2 млрд евро), приземлялись в аэропортах в Варшаве и Познани.
Затем синие грузовики в сопровождении нескольких десятков военных развозили золото в несколько десятков хранилищ по всей стране.
Это золото, которое в 1939 году незадолго до начала Второй мировой войны Адам Коц и Игнатий Матушевский вывезли через Румынию, Турцию, Сирию в Англию, где оно до сих пор сохранялось.
Глава центробанка Адам Глапинський признался, что центральный банк Англии оставил часть золота для текущих расчетов.
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