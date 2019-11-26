Таксист из Харькова выиграл 1 миллион гривен в "Лото-Забава"

26 ноября, 2019, 12:50

В течение месяца Владимир Пупкус покупал разные билеты по всему городу, но успех нашел его именно в "Лото-Забава"

Владимир Пупкус ранее работал в сфере торговли, но недавно был вынужден временно изменить свою профессию и стать таксистом. Надеется, что ненадолго, ведь в поисках лучшей жизни для его семьи, он неожиданно стал лотерейным миллионером благодаря "Лото-Забава".



В минувшие выходные Владимир вместе с женой Викторией приехали в Киев по приглашению лотерейного оператора, чтобы на собственном опыте почувствовать каково это - быть настоящими богачами.



Супруги недавно отпраздновало 30-ю годовщину свадьбы и сейчас имеют двух детей. В последнее время с работой у Владимира не складывалось и у семьи возникли финансовые трудности. Поэтому вместе с изменением работы, он решил испытать удачу еще и в лотереях. В течение месяца Владимир покупал разные билеты по всему городу, но успех нашел его именно в "Лото-Забава".

"Даже не знаю. Случай. Сидел смотрел. Вижу, пункт продажи. Посидел, подумал, может купить? Купил. Сразу - не поверил, что выиграл, решил проверить, а потом шок! Радостный шок! ", - делится впечатлениями Владимир Пупкус.

"Я вообще ни о чем не знала, но на миллион рассчитывала всегда! Я всегда знала, что буду женой миллионера! ", - добавляет его жена Виктория.

Владимир говорит, что до последнего не рассказывал жене о выигрыше. Хотел не словом, а делом доказать правдивость своих слов. Так и сделал - устроил на ее День рождения сюрприз, пригласив вместе с собой в Киев на подарочную программу от лотерейного оператора с лимузином, ресторанами и другими миллионерскими развлечениями.

"Сначала с гидом проехались, ведь мы в Киеве никогда не были, экскурсий не посещали. Поэтому было очень интересно! ", - рассказывает Владимир.

"Мы целый день провели вместе с визажистами, имиджмейкерами, а в конце - сделали целую фотосессию!", - говорит Виктория.

Но самое главное - что теперь благодаря выигрышу семья имеет возможность не только пересмотреть планы относительно собственного трудоустройства, но и позаботиться о двух своих детях. Девочка учится в 8-м классе, поэтому родители планируют приберечь средства на ее дальнейшее обучение.

Что касается старшего сына, то он имеет благородную мечту - открыть приют для бездомных животных, и устраивать масштабные выставки, чтобы помогать животным находить новых владельцев.

О себе же думают в последнюю очередь. Отмечают, если останутся средства, возможно, поедут к морю на отдых.