Сутки в зоне ООС: оккупанты били из запрещенных минометов, гранатометов и пулеметов, ранена гражданская
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты стреляли у Марьинки из стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" захватчики стреляли неподалеку Луганского из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, у Троицкого - с СПГ, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, вблизи Крымского - из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, у Новолуганского и Зайцево - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов не зафиксировано, однако во время обстрела Марьинки оккупанты ранили мирную жительницу, которая шла по городу со своей полуторагодовалой дочерью. Женщина получила пулевые ранения грудной клетки и левого плеча. По оценкам врачей, состояние раненого стабильное.
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