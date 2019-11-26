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Espreso.tvОбществоСпецкомиссия должна установить причины аварии танкера "Делфи"

Спецкомиссия должна установить причины аварии танкера "Делфи"

В Министерстве инфраструктуры Украины начали всестороннее расследование причин аварии танкера Delfi возле побережья Одессы. Морская администрация создала специальную комиссию по расследованию инцидента

Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

"Из-за аварии судна Delfi, которое произошло 22 ноября 2019 г. в акватории морского порта Одесса, Морская администрация создала комиссию по расследованию аварийного события в соответствии с Положением о классификации, порядке расследования и учете аварийных морских происшествий с судами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что приказом предусмотрен конечный срок работы комиссии - 13 декабря 2019 г.

В настоящее время продолжается сбор соответствующей информации, сведений и материалов, проводятся другие организационные мероприятия с целью установления обстоятельств и причин возникновения аварии.

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