Следующие трехсторонние переговоры по газу состоятся 29 ноября, - СМИ

26 ноября, 2019, 21:39

Консультации на уровне экспертов, которые предшествуют трехсторонней министерской встрече по газоснабжению ЕС-Украина-РФ, пройдут в Брюсселе 29 ноября

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник в Еврокомиссии.

"Мы предполагаем техническое совещание в Брюсселе в ближайшую пятницу, 29 ноября", - сказал собеседник агентства.

Накануне источник сообщил, что встречу министров планируют провести в начале декабря.

"После телефонных контактов с различными сторонами переговоров мы предложили новый срок трехстороннего совещания (на уровне министров) - начало декабря", - отметил чиновник ЕС.

20 ноября стороны провели предварительные консультации на уровне экспертов в формате телеконференции. Тогда участники договорились о дальнейших шагах в этом процессе.

"Была достигнута договоренность, что стороны теперь будут работать над следующими мерами на двусторонней и индивидуальной основе в течение ближайших дней, и на следующей неделе будут подведены итоги", - сказал журналистам европейский чиновник на прошлой неделе.