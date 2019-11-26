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Espreso.tvОбществоСледующие трехсторонние переговоры по газу состоятся 29 ноября, - СМИ

Следующие трехсторонние переговоры по газу состоятся 29 ноября, - СМИ

Консультации на уровне экспертов, которые предшествуют трехсторонней министерской встрече по газоснабжению ЕС-Украина-РФ, пройдут в Брюсселе 29 ноября

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник в Еврокомиссии.

"Мы предполагаем техническое совещание в Брюсселе в ближайшую пятницу, 29 ноября", - сказал собеседник агентства.

Накануне источник сообщил, что встречу министров планируют провести в начале декабря.

"После телефонных контактов с различными сторонами переговоров мы предложили новый срок трехстороннего совещания (на уровне министров) - начало декабря", - отметил чиновник ЕС.

20 ноября стороны провели предварительные консультации на уровне экспертов в формате телеконференции. Тогда участники договорились о дальнейших шагах в этом процессе.

"Была достигнута договоренность, что стороны теперь будут работать над следующими мерами на двусторонней и индивидуальной основе в течение ближайших дней, и на следующей неделе будут подведены итоги", - сказал журналистам европейский чиновник на прошлой неделе.

  • Кабинет министров может разработать механизм, согласно которому потенциальные скидки на газ "Газпрома" при возможных прямых поставках в Украину с 2020 года будут "изыматься" и направляться на реализацию социально важных мероприятий.
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