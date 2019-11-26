Скидку на газ от прямых поставок из РФ могут направить на субсидии - Минэнерго
Об этом в понедельник во время презентации запланированных на 2019-2020 годы изменений в сфере энергетики заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, передает "Интерфакс-Украина"
По его словам, ресурс будут предлагать конечным потребителям по рыночной цене, а разница между ней и ценой со скидкой, предложенной "Газпромом", будет направляться на реализацию социально важных мероприятий, в том числе на субсидирование незащищенных потребителей.
"Если мы будем иметь сниженную цену, - потенциально возможно, что у нас будут прямые поставки со скидкой с востока, - мы будем стараться забирать эту скидку, выдавать в рынок рыночную цену, а саму скидку использовать через бюджет или через любые другие инструменты для покрытия субсидий или другие социально важные меры", - подчеркнул министр.
В то же время он не рассказал подробности такого плана, а также возможные механизмы его реализации.
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