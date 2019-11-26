Скорость движения транспорта в Брюсселе ограничат до 30 км/ч

26 ноября, 2019, 14:59

С 1 января 2021 г. зона ограничения скорости 30 километров в час будет распространена на всю территорию Брюсселя

Об этом пишет "ЦТС".

По словам министра по вопросам мобильности Брюсселя Эльке Ван ден Брандта, этого требуют жители бельгийской столицы, в которой также содержится значительное количество центральных органов ЕС.

В сентябре 2018 г. зона Tempo 30, предусматривающая ограничение скорости 30 км / ч, начала действовать в брюссельском районе Схарбек (за исключением нескольких улиц, где разрешено ехать со скоростью 50 км / ч).

Ограничение будет действовать на всех улицах города, кроме нескольких центральных магистралей, где будет разрешена скорость до 50 км / ч, а в нескольких местах - 70 км / ч.

Результаты эксперимента показали, что количество несчастных случаев на дорогах в районе снизилась на 25-40%. У пешехода, который столкнулся с автомобилем на скорости 30 километров в час, в три раза больше шансов выжить.