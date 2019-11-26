 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирШвеция, Литва, Эстония и Украина призвали РФ обеспечить свободный доступ к Азовскому морю

Швеция, Литва, Эстония и Украина призвали РФ обеспечить свободный доступ к Азовскому морю

Министры иностранных дел Эстонии, Литвы, Швеции и Украины призвали Россию уважать международное право и поддержали суверенитет Украины

Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Эстонии.

Главы дипведомств заявили, что осуждают "явное нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины актами агрессии российскими вооруженными силами с февраля 2014 года и незаконным присоединением Автономной Республики Крым и города Севастополя в Российской Федерации".

"Мы принимаем во внимание возвращение в Украину судов, незаконно захваченных Россией 2018 года, и призываем Россию выполнять свои международные обязательства, обеспечивая беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море и гарантируя свободу судоходства", - говорится в заявлении.

Министры напоминают о "непоколебимой поддержке суверенитета, территориальной целостности, единства и независимости Украины в пределах ее международно признанных границ".

"Мы призываем Россию уважать международное право и его основные принципы и отменить шаги, которые противоречат этим принципам. Мы решительно осуждаем явное нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины актами агрессии российскими вооруженными силами с февраля 2014 и незаконным присоединением Автономной Республики Крым и города Севастополя к Российской Федерации, чего мы не признаем ", - заявили министры.

Они обещают оставаться "преданными реализации политики непризнания" Крыма, в частности путем санкций.

"Министры хвалят Украину за непримиримые усилия по решению конфликта на востоке Украины, вызванного постоянной агрессией России, мирными способами на благо украинского народа и Европы в целом", - говорится в заявлении.

Они подчеркивают важность достижения устойчивого политического урегулирования конфликта, основываясь на полном выполнении Минских договоренностей, и призывают Россию "полностью взять на себя ответственность в этом плане".

"Министры еще раз подтверждают свойственное каждой стране право определять свои политические приоритеты, в частности меры безопасности. Последние парламентские выборы продемонстрировали подавляющую поддержку избирателей евроатлантических стремлений Украины и предоставили новому правительству сильный мандат на продолжение широкомасштабных реформ.

Успех этих реформ будет иметь решающее значение в закладке процветающей и мирной Украины, прочно закрепленной среди европейских демократий и преданной общим европейским ценностям, включая демократию, права человека, гендерное равенство и верховенство права. Мы готовы поддержать Украину в этих усилиях, в частности в рамках Восточного партнерства ", - добавили главы МИД.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 ноября, 2019 вторник

больше новостей

26 ноября, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать