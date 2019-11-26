Швеция, Литва, Эстония и Украина призвали РФ обеспечить свободный доступ к Азовскому морю
Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Эстонии.
Главы дипведомств заявили, что осуждают "явное нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины актами агрессии российскими вооруженными силами с февраля 2014 года и незаконным присоединением Автономной Республики Крым и города Севастополя в Российской Федерации".
"Мы принимаем во внимание возвращение в Украину судов, незаконно захваченных Россией 2018 года, и призываем Россию выполнять свои международные обязательства, обеспечивая беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море и гарантируя свободу судоходства", - говорится в заявлении.
Министры напоминают о "непоколебимой поддержке суверенитета, территориальной целостности, единства и независимости Украины в пределах ее международно признанных границ".
"Мы призываем Россию уважать международное право и его основные принципы и отменить шаги, которые противоречат этим принципам. Мы решительно осуждаем явное нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины актами агрессии российскими вооруженными силами с февраля 2014 и незаконным присоединением Автономной Республики Крым и города Севастополя к Российской Федерации, чего мы не признаем ", - заявили министры.
Они обещают оставаться "преданными реализации политики непризнания" Крыма, в частности путем санкций.
"Министры хвалят Украину за непримиримые усилия по решению конфликта на востоке Украины, вызванного постоянной агрессией России, мирными способами на благо украинского народа и Европы в целом", - говорится в заявлении.
Они подчеркивают важность достижения устойчивого политического урегулирования конфликта, основываясь на полном выполнении Минских договоренностей, и призывают Россию "полностью взять на себя ответственность в этом плане".
"Министры еще раз подтверждают свойственное каждой стране право определять свои политические приоритеты, в частности меры безопасности. Последние парламентские выборы продемонстрировали подавляющую поддержку избирателей евроатлантических стремлений Украины и предоставили новому правительству сильный мандат на продолжение широкомасштабных реформ.
Успех этих реформ будет иметь решающее значение в закладке процветающей и мирной Украины, прочно закрепленной среди европейских демократий и преданной общим европейским ценностям, включая демократию, права человека, гендерное равенство и верховенство права. Мы готовы поддержать Украину в этих усилиях, в частности в рамках Восточного партнерства ", - добавили главы МИД.
In a joint statement made in Tallinn, the foreign ministers of #Estonia , #Lithuania , #Sweden and #Ukraine urged #Russia to respect international law and cease the clear violation of Ukranian sovereignity.- Estonian MFA (@MFAestonia) November 26, 2019
➡️Read the full statement: https://t.co/ymL1ry4tDO pic.twitter.com/zyAaswRz0S
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