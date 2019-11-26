С начала войны с Россией украинские военные дополнительно получили 200 млн грн выплат

26 ноября, 2019, 19:25

С начала боевых действий выплаты за уничтоженную технику, участие в боевых действиях и за выполнение боевых задач получили более 40 тысяч военных Вооруженных сил Украины.

Как сообщает "Новинарня", об этом рассказал начальник Управления социальных выплат Департамента финансов Минобороны Вячеслав Салахов.

"За уничтожение 151-й единицы техники противника войска профинансированы в сумме более 4,4 миллиона гривень. Эту выплату получили 635 военнослужащих ВСУ. Вознаграждение за успешное выполнение боевой задачи выплачено более 13,2 миллиона гривень", - сказал Салахов.

По его словам, наиболее распространенную выплату - так называемую "боевую тысячу" - получили более 38 тысяч военных.

1 марта текущего года увеличены размеры выплат за участие в операции Объединенных сил на первой линии соприкосновения - на 2 тыс. грн, на второй - на 1 тыс. грн.