Российские оккупанты провокационно обстреляли территорию, близлежащую к участку разведения в Петровском

26 ноября, 2019, 18:13

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает штаб ООС.

Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

4 обстрела позиций украинских защитников российские оккупационные войска осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": трижды неподалеку Старогнатовки - из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; возле Широкино - со станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Российские оккупанты продолжают вести провокационные обстрелы в непосредственной близости от границ участка разведения №3. Расчет вооруженных формирований Российской Федерации очевиден. Спровоцировав огонь, они надеются на то, что наши защитники попадут по участку разведения №3 "Петровское". Все эти действия со стороны вооруженных формирований РФ происходят накануне встречи трехсторонней контактной группы в Минске.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 2 обстрела по укреплениям Объединенных сил: возле Крымского и Луганского - из минометов калибра 82 мм, ручных и станковых противотанковых гранатометов.

В течение суток потерь вследствие обстрелов среди личного состава Объединенных сил не было.