 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоРоссийские оккупанты провокационно обстреляли территорию, близлежащую к участку разведения в Петровском

Российские оккупанты провокационно обстреляли территорию, близлежащую к участку разведения в Петровском

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает штаб ООС.

Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

4 обстрела позиций украинских защитников российские оккупационные войска осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": трижды неподалеку Старогнатовки - из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; возле Широкино - со станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Российские оккупанты продолжают вести провокационные обстрелы в непосредственной близости от границ участка разведения №3. Расчет вооруженных формирований Российской Федерации очевиден. Спровоцировав огонь, они надеются на то, что наши защитники попадут по участку разведения №3 "Петровское". Все эти действия со стороны вооруженных формирований РФ происходят накануне встречи трехсторонней контактной группы в Минске.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 2 обстрела по укреплениям Объединенных сил: возле Крымского и Луганского - из минометов калибра 82 мм, ручных и станковых противотанковых гранатометов.

В течение суток потерь вследствие обстрелов среди личного состава Объединенных сил не было.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 ноября, 2019 вторник

больше новостей

26 ноября, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать