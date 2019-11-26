Россия впервые показала гиперзвуковой комплекс "Авангард" американским инспекторам

26 ноября, 2019, 16:43

Министерство обороны России впервые продемонстрировало инспекторам по США ракетный комплекс "Авангард" с гиперзвуковым крылатым блоком

"Российская сторона провела показ с целью содействия в обеспечении жизнеспособности и эффективности Договора о СНВ", - цитирует Интерфакс заявление российского военного ведомства.

Договор о СНВ - договор между Россией и США о сокращении стратегических наступательных вооружений.

В Минобороны РФ заявили, что демонстрация "Авангарда" состоялась в период с 24 по 26 ноября, когда в России находилась группа американских инспекторов.

26 декабря 2018 г. Минобороны РФ заявило об успешном испытании гиперзвукового ракетного комплекса Авангард.