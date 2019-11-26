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Espreso.tvМирРоссия поняла, что проиграла этот бой: Зеркаль объяснила "радость" РФ по поводу решения арбитража в Гааге

Россия поняла, что проиграла этот бой: Зеркаль объяснила "радость" РФ по поводу решения арбитража в Гааге

Россия поняла, что "проиграла бой" в суде по делу о захвате украинских кораблей, поэтому своей реакцией на решение Арбитражного трибунала в Гааге от 22 ноября она попыталась представить Украину в негативном свете

Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль, сообщает Укринформ.

Арбитраж обнародовал первый процедурный приказ, в котором утверждены правила назначения, регламент и график работы Арбитража. Как заявили впоследствии в МИД РФ, в решении "учтены все принципиальные предложения" Москвы, а требования Украины "оставлены без внимания".

"Российская Федерация поняла, что они проиграли этот информационный бой, и им надо было что-то придумать для того, чтобы представить нас в негативном свете. Именно поэтому мы не комментировали, поскольку у нас были свои определенные цели, которых мы достигли. А все остальное - это уже манипуляции, а на манипуляции не надо реагировать ", - пояснила Зеркаль.

Напомним, Международный трибунал по морскому праву 25 мая 2019 г. на запрос Украины обязал Россию немедленно вернуть под контроль Украины "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу" и 24 членов их экипажей.

7 сентября 2019 г. моряков обменяли и вернули в Украину. 18 ноября Москва вернула Киеву захваченные в Керченском проливе украинские корабли.

Впрочем, как заявила заместитель главы МИД Лана Зеркаль, Украина будет судиться с РФ несмотря на возвращение кораблей.

"Приказ Международного трибунала не был и не является самоцелью. Наша цель - установление нарушения права, восстановление его и получение надлежащей компенсации", - заявила заместитель министра.

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