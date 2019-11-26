Рейтинг процветания: Украина оказалась на 96 месте среди 167 стран

26 ноября, 2019, 09:00

Украина поднялась на 3 ступеньки в мировом рейтинге процветания, заняв 96 место среди 167 стран

Об этом сообщает Радио Свобода .

Рейтинг ежегодно составляет международная аналитическая Компанией Legatum Institute. В нем оцениваются такие критерии, как безопасность, управление, личная свобода, социальный капитал, инвестиционный климат, рыночная инфраструктура, образование, медицина, качество жизни, условия предпринимательства и окружающей среды.

Наивысший балл в рейтинге Украина получила за качество образования, заняв по этому показателю 37 место. По условиям жизни Украина оказалась на 69 месте, а самые низкие оценки получила в категориях "социальный капитал" (межличностная доверие, доверие к институтам - 148 место), по уровню личной безопасности (145 место) и по показателю окружающей среды (127 место).

По качеству медицины Украины оказалась на 114 месте, по инвестиционному климату - на 113.

Первое место в рейтинге занимает Дания. В первой пятерке также Норвегия, Швейцария, Швеция, Финляндия. США находятся на 18 месте. Россия - на 74, Беларусь - на 73 месте.

Беларуси рейтинг портит личная свобода - 145 место в мире, России - личная свобода (144 место) и безопасность (139 место).

В конце рейтинга - пострадавшие от вооруженных конфликтов Южный Судан, Йемен и Центральноафриканская республика.