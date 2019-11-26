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Espreso.tvМирРазгон протестующих в Тбилиси: 28 задержанных

Разгон протестующих в Тбилиси: 28 задержанных

28 человек были задержаны полицией во время разгона пикета у здания парламента Грузии

Об этом говорится в заявлении МВД Грузии, сообщают Новости-Грузия.

"Во время акции у здания парламента за правонарушения, предусмотренные статьей 173 (неповиновение законным требованиям сотрудников правоохранительных органов) и статье 166 (мелкое хулиганство), в общей сложности задержаны 28 человек", - заявили в ведомстве.

По информации МВД, во время разгона акции три человека получили различные повреждения.

Всех их перевели в медицинские учреждения для оказания необходимой помощи.

Напомним, сегодня утром в Тбилиси полиция разогнала протестующих под зданием парламента. Во время разгона применялись водометы.

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