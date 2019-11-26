"Я ошибался": сенатор Кеннеди отказался от своих слов о вмешательстве Украины в дела США
.Об этом сенатор Кеннеди заявил в эфире СNN.
По словам Кеннеди, теория о "взломе" Украиной серверов комитета Демпартии в 2016 году фиктивная.
"Я ошибался. Единственное доказательство, которое у нас есть, и я думаю, что это так, - именно Россия пыталась взломать компьютер комитета Демпартии", - сказал Кеннеди.
Ранее в эфире Fox News Кеннеди заявил, что никто не может быть уверен, что только Россия попыталась вмешаться в президентские выборы 2016 года.
Таким образом, сенатор прокомментировал заявление экс-советника президента США Фионы Хилл о том, что Украина никогда не вмешивалась во внутренние дела и президентские выборы в США.
"Я вот точно не знаю (была ли это Россия, - ред.), ни вы, ни кто-либо из нас точно этого не знает... Это могла быть и Украина. Фиона Хилл имеет право на свое мнение, но она не приводила неопровержимых доказательств (о невмешательстве Украины, - ред.)", - отметил тогда сенатор.
Реплику Кеннеди моментально подхватили пропагандистские СМИ России.
Теорию о "вмешательстве" Украина в выборы в США и внутриамериканские дела продвигала российская пропаганда.
По данным СМИ, Россия организовала многолетнюю спецоперацию, чтобы переложить вину за вмешательство в выборы США в 2016 году на Украину и отвлечь внимание от себя.
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