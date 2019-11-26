"Укрзализныця" отменила тендер на закупку угля из России
26 ноября, 2019, 20:51
"Укрзализныця" отменила тендер на закупку 2,9 тысяч тонн российского угля через посредника
Об этом сообщает пресс служба УЗ.
"Тендер отменен. Будет проведено служебное расследование по подготовке тендерной процедуры. Я благодарен представителям СМИ за привлечение внимания к этой закупке", - подчеркнул председатель правления УЗ Евгений Кравцов.
Отмечается, что пока никаких договоров на поставку не заключено. Информацию об отмене тендера обещают вскоре внести на веб-портал государственных закупок ProZorro.
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