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Espreso.tvОбщество"Укрзализныця" отменила тендер на закупку угля из России

"Укрзализныця" отменила тендер на закупку угля из России

"Укрзализныця" отменила тендер на закупку 2,9 тысяч тонн российского угля через посредника

Об этом сообщает пресс служба УЗ.

"Тендер отменен. Будет проведено служебное расследование по подготовке тендерной процедуры. Я благодарен представителям СМИ за привлечение внимания к этой закупке", - подчеркнул председатель правления УЗ Евгений Кравцов.

Отмечается, что пока никаких договоров на поставку не заключено. Информацию об отмене тендера обещают вскоре внести на веб-портал государственных закупок ProZorro.

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