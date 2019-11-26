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Espreso.tvОбщество"Слуга народа" получит 114 млн "кэшбека" из госбюджета за выборы в ВРУ, - Корниенко

"Слуга народа" получит 114 млн "кэшбека" из госбюджета за выборы в ВРУ, - Корниенко


фото: glavcom
Партия "Слуга народа", кроме государственного финансирования своей деятельности, также получит из государственного бюджета 114 млн грн компенсации расходов на парламентские выборы

Об этом в интервью hromadske сообщил председатель партии Александр Корниенко.

"Мы получаем две суммы. Одна - это так называемый кэшбек за предвыборную кампанию. Он выплачивается с этого года. Это около 114 млн грн - то, что мы потратили на выборы. И вторая сумма - это государственное финансирование. С общей суммы в 260 млн грн наша часть - около 80-90 млн грн - соответственно по 20 млн грн в квартал ", - сказал Корниенко.

Он отметил, что "кэшбек" от государства не будут возвращать спонсорам парламентской кампании, а "Слуга народа" потратит эту сумму на развитие.

"Основной массив расходов будет связан с созданием дополнительной пользы и стоимости в интеллектуальном направлении. Например, - центр стратегий и наработки решений. Он фактически будет работать как хаб с аккумуляции статистики, информации от различных аналитических центров. Мы объявим в январе тендер на несколько позиций: социологические исследования, аналитику и т.д. ", - отметил Александр Корниенко.

 
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