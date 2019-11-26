"Понимаю ваше стремление к разрушительной политики, но я устала собирать осколки": между Меркель и Макроном возник конфликт во время обеда, - СМИ
Об этом сообщает The New York Times.
"Я понимаю ваше стремление к разрушительной политики. Но я устала собирать осколки. Раз за разом мне приходится склеивать разбитые вами чашки, чтобы мы смогли сесть и вместе выпить чаю", - сказала Меркель.
В свою очередь Макрон ответил, что у него нет возможности приехать на саммит НАТО в Лондон и делать вид, что ничего не происходит.
Речь шла прежде всего о его отношении к действиям Турции и США в Сирии.
Ранее президент Франции Эманнуэль Макрон заявил, что Европа находится "на краю пропасти" и должна наращивать оборонные возможности, не полагаясь на США.
Тогда заявление Макрона прозвучало на фоне операции члена НАТО Турции на севере Сирии против курдских формирований, не нашло поддержки среди членов Альянса.
Комментируя турецкое наступление, Макрон отмечал, что неспособность НАТО отреагировать на действия Анкары является "очень большой ошибкой" Альянса.
В августе Макрон заявил, что эпоха доминирования Запада завершается, и в мире поднимаются "новые государства", среди которых Россия и Китай.
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