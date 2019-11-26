"Манчестер Юнайтед" договаривается с китайцами о рекордном спонсорском контракте

26 ноября, 2019, 16:47

Новым титульным спонсором футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" может стать китайская компания Haier, которая готова платить англичанам 80 млн евро в год

Об этом сообщает The Sun .

По информации издания, МЮ может изменить титульного спонсора и оформить крупнейшую сделку в мировом футболе.

Как сообщает источник, исполнительный директор клуба Эд Вудворд уже подыскал замену Chevrolet в лице китайской компании Haier, которая является одним из крупнейших производителей бытовой техники в мире.

Руководители китайской компании побывали в Лондоне на прошлой неделе и посетили столичный офис МЮ, где провели переговоры.

Нынешнее соглашение с Chevrolet "Манчестер Юнайтед" заключил в 2014 году и получает ежегодно 75 млн евро. Сейчас клуб не намерен продлевать контракт и хочет досрочно прекратить сотрудничество. От Haier МЮ надеется получать более 80 млн евро в год.