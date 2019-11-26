"Манчестер Юнайтед" договаривается с китайцами о рекордном спонсорском контракте
Об этом сообщает The Sun .
По информации издания, МЮ может изменить титульного спонсора и оформить крупнейшую сделку в мировом футболе.
Как сообщает источник, исполнительный директор клуба Эд Вудворд уже подыскал замену Chevrolet в лице китайской компании Haier, которая является одним из крупнейших производителей бытовой техники в мире.
Руководители китайской компании побывали в Лондоне на прошлой неделе и посетили столичный офис МЮ, где провели переговоры.
Нынешнее соглашение с Chevrolet "Манчестер Юнайтед" заключил в 2014 году и получает ежегодно 75 млн евро. Сейчас клуб не намерен продлевать контракт и хочет досрочно прекратить сотрудничество. От Haier МЮ надеется получать более 80 млн евро в год.
- Напомним, в июле немецкий футбольный клуб "Боруссия" из Дортмунда заключил новый контракт с производителем экипировки Puma на 300 млн евро.
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