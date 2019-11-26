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Espreso.tvОбщество"Европейская солидарность": Власть "шьет криминал" Софии Федыне, а не коррупционерам и решалам от "Слуги народа"

"Европейская солидарность": Власть "шьет криминал" Софии Федыне, а не коррупционерам и решалам от "Слуги народа"


фото: eurosolidarity.org
Преследование народного депутата, активистки, волонтера Софии Федыны, которой пытаются инкриминировать уголовную статью, складывается в единую картину политических преследований оппонентов, которые организуются Офисом президента Зеленского

Об этом говорится в заявлении партии "Европейская солидарность", сообщает пресс-служба партии .

В заявлении говорится:

"При этом силовики почему-то игнорируют массовые факты коррупции во фракции монобольшинства, продажи депутатских мандатов на выборах в мажоритарных округах, совещания "смотрящих" в Кривом Роге во главе с Юрием Корявченковым о крышевании борделей, наркотрафика и подпольных казино и другие "зашквары" новой власти .

Конечно, если среди депутатов монобольшинства так вольготно могут чувствовать себя насильники, стукачи, убийцы майдановцев, владельцы десятков дорогих авто и квартир и поклонники проституток, то ждать от такой власти уважения к правовому государству бесполезно.

Требуем от президента Зеленского и его приспешников прекратить выборочное правосудие и безосновательное преследование народного депутата Софии Федыны и других оппонентов действующей власти".

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