Протестующие в ДР Конго штурмуют базу ООН, есть погибшие
Об этом сообщает DW .
Сообщается, что граждане протестовали против неспособности миссии ООН защитить их после того, как восемь человек были убиты и девять человек похищено повстанцами из группировки Союзных демократических сил (ADF).
"Несколько сотен протестующих ворвались в состав миротворческой миссии ООН в ДР Конго сообщениям о грабежах и поджогах автомобилей", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что полиция применила оружие, в результате чего двое протестующих были убиты выстрелами.
"Нас убивают, в то время как миротворческая миссия здесь, чтобы защитить нас. Отпустите их домой. Нам не нужны туристы в нашей стране", - заявил протестующий Касерека Фунди агентству AP.
Отмечается, что за последние дни боевики неоднократно нападали на жителей Бени. Группировка ADF сформировалась в Уганде в 1995 году, и за последние пять лет причиной смерти стали более 1500 человек в ДР Конго.
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