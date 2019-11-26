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Espreso.tvМирПротестующие в ДР Конго штурмуют базу ООН, есть погибшие

Протестующие в ДР Конго штурмуют базу ООН, есть погибшие

В понедельник, 25 ноября, протестующие в Бени, городе на востоке Демократической Республики Конго, ворвались в миротворческие здания ООН и подожгли ратушу

Об этом сообщает DW .

Сообщается, что граждане протестовали против неспособности миссии ООН защитить их после того, как восемь человек были убиты и девять человек похищено повстанцами из группировки Союзных демократических сил (ADF).

"Несколько сотен протестующих ворвались в состав миротворческой миссии ООН в ДР Конго сообщениям о грабежах и поджогах автомобилей", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что полиция применила оружие, в результате чего двое протестующих были убиты выстрелами.

"Нас убивают, в то время как миротворческая миссия здесь, чтобы защитить нас. Отпустите их домой. Нам не нужны туристы в нашей стране", - заявил протестующий Касерека Фунди агентству AP.

Отмечается, что за последние дни боевики неоднократно нападали на жителей Бени. Группировка ADF сформировалась в Уганде в 1995 году, и за последние пять лет причиной смерти стали более 1500 человек в ДР Конго.

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