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Espreso.tvОбществоПервые платные дороги в Украине появятся как минимум через 3-4 года, - глава Укравтодора

Первые платные дороги в Украине появятся как минимум через 3-4 года, - глава Укравтодора


фото: Олександр Кубраков, профіль у Facebook
Платные дороги в Украине могут заявиться не ранее 2022 года

Об этом заявил председатель Государственного агентства автомобильных дорог (Укравтодор) Александр Кубраков, передает ICTV .

"Как минимум 3-4 года - и у нас появятся такие дороги", - сказал Кубраков.

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Чиновник пояснил, что такие сроки предусматривают появлении инвестора, получение государственных гарантий и стадию строительства.

"Если в следующем году у нас будут инвесторы на такие участки на новое строительство, которые могут быть платными, которые могут быть отданы в концессию, еще год будет необходим для получения госгарантии. На новое строительство еще нужно два года", - посчитал Кубраков.

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