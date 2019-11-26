Первые платные дороги в Украине появятся как минимум через 3-4 года, - глава Укравтодора
26 ноября, 2019, 09:46
Платные дороги в Украине могут заявиться не ранее 2022 года
Об этом заявил председатель Государственного агентства автомобильных дорог (Укравтодор) Александр Кубраков, передает ICTV .
"Как минимум 3-4 года - и у нас появятся такие дороги", - сказал Кубраков.
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Чиновник пояснил, что такие сроки предусматривают появлении инвестора, получение государственных гарантий и стадию строительства.
"Если в следующем году у нас будут инвесторы на такие участки на новое строительство, которые могут быть платными, которые могут быть отданы в концессию, еще год будет необходим для получения госгарантии. На новое строительство еще нужно два года", - посчитал Кубраков.
- Напомним, на развитие дорожной инфраструктуры в госбюджете на 2020 год предусмотрено 73,7 млрд грн - на 37% больше, чем в 2019 году.
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