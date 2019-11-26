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Espreso.tvОбществоПереговоры с Россией и ЕС по транзиту газа могут перенести на начало декабря, - Интерфакс

Переговоры с Россией и ЕС по транзиту газа могут перенести на начало декабря, - Интерфакс


фото: energetyka.com.ua
Новый раунд трехсторонних переговоров между Украиной, ЕС и Россией о заключении нового соглашения о транзите газа после с 1 января 2020 могут перенести на начало декабря 2019 года

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" , ссылаясь на свои источники в Еврокомиссии, которая выступает посредником на переговорах между Украиной и Россией о новом транзитном соглашении.

"После телефонных контактов с различными сторонами переговоров мы предложили новый срок трехсторонних переговоров - начало декабря", - сообщил источник агентства.

  • Напомним, транзитный контракт Украины с российским Газпромом был заключен в 2009 году сроком на 10 лет. После его завершения 31 декабря 2019 российский монополист планирует максимально сократить транзит своего газа через территорию Украины.

  • Европейская сторона предложила модель, согласно которой Украина и Россия подпишут договор о транспортировке газа.

  • Ранее сообщалось, что Газпром предложил Нафтогазу продолжить действующий контракт на транзит газа или заключить новый сроком на 1 год, но отказаться от требований в международном арбитраже, отмена штрафа от АМКУ и отзыва ходатайства в Еврокомиссию о расследовании против российской компании.

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