Переговоры с Россией и ЕС по транзиту газа могут перенести на начало декабря, - Интерфакс
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" , ссылаясь на свои источники в Еврокомиссии, которая выступает посредником на переговорах между Украиной и Россией о новом транзитном соглашении.
"После телефонных контактов с различными сторонами переговоров мы предложили новый срок трехсторонних переговоров - начало декабря", - сообщил источник агентства.
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Напомним, транзитный контракт Украины с российским Газпромом был заключен в 2009 году сроком на 10 лет. После его завершения 31 декабря 2019 российский монополист планирует максимально сократить транзит своего газа через территорию Украины.
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Европейская сторона предложила модель, согласно которой Украина и Россия подпишут договор о транспортировке газа.
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Ранее сообщалось, что Газпром предложил Нафтогазу продолжить действующий контракт на транзит газа или заключить новый сроком на 1 год, но отказаться от требований в международном арбитраже, отмена штрафа от АМКУ и отзыва ходатайства в Еврокомиссию о расследовании против российской компании.
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