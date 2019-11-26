Переговоры с Россией и ЕС по транзиту газа могут перенести на начало декабря, - Интерфакс

26 ноября, 2019, 11:33

Новый раунд трехсторонних переговоров между Украиной, ЕС и Россией о заключении нового соглашения о транзите газа после с 1 января 2020 могут перенести на начало декабря 2019 года

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" , ссылаясь на свои источники в Еврокомиссии, которая выступает посредником на переговорах между Украиной и Россией о новом транзитном соглашении.

"После телефонных контактов с различными сторонами переговоров мы предложили новый срок трехсторонних переговоров - начало декабря", - сообщил источник агентства.