 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортОлимпийская чемпионка Домрачева спрашивала разрешения у Лукашенко тренировать сборную Китая

Олимпийская чемпионка Домрачева спрашивала разрешения у Лукашенко тренировать сборную Китая


фото: president.gov.by
Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что олимпийская чемпионка Дарья Домрачева спрашивала у него разрешения тренировать сборную Китая по биатлону

Об этом сообщает "Белта".

Александр Лукашенко заявил, что четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева спрашивала его разрешения перед тем, как перебраться в Китай на работу с местной сборной.

"Я ей говорю: не могу отказать, потому что Си Цзиньпин откажет мне потом в другом. Они уехали, и ничего страшного. Полтора миллиарда страна. Если будет результат в них, то китайцы запомнят надолго, что белорусы помогли", - сказал Лукашенко.

Также Домрачева является двукратной чемпионкой мира (2012 и 2013), обладательницей Кубка мира сезона 2014/15 и пяти "Малых хрустальных глобусов". За свою карьеру спортсменка получила 34 победы на этапах Кубка мира.

Сборную Китая она тренирует вместе со своим мужем славным норвежским биатлонистом Уле-Эйнаром Бьорндаленом.

 

 
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 ноября, 2019 вторник

больше новостей

26 ноября, 2019 вторник

25 ноября, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать