Олимпийская чемпионка Домрачева спрашивала разрешения у Лукашенко тренировать сборную Китая

26 ноября, 2019, 13:02

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что олимпийская чемпионка Дарья Домрачева спрашивала у него разрешения тренировать сборную Китая по биатлону

Об этом сообщает "Белта".

Александр Лукашенко заявил, что четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева спрашивала его разрешения перед тем, как перебраться в Китай на работу с местной сборной.

"Я ей говорю: не могу отказать, потому что Си Цзиньпин откажет мне потом в другом. Они уехали, и ничего страшного. Полтора миллиарда страна. Если будет результат в них, то китайцы запомнят надолго, что белорусы помогли", - сказал Лукашенко.

Также Домрачева является двукратной чемпионкой мира (2012 и 2013), обладательницей Кубка мира сезона 2014/15 и пяти "Малых хрустальных глобусов". За свою карьеру спортсменка получила 34 победы на этапах Кубка мира.

Сборную Китая она тренирует вместе со своим мужем славным норвежским биатлонистом Уле-Эйнаром Бьорндаленом.