Олимпийская чемпионка Домрачева спрашивала разрешения у Лукашенко тренировать сборную Китая
Об этом сообщает "Белта".
Александр Лукашенко заявил, что четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева спрашивала его разрешения перед тем, как перебраться в Китай на работу с местной сборной.
"Я ей говорю: не могу отказать, потому что Си Цзиньпин откажет мне потом в другом. Они уехали, и ничего страшного. Полтора миллиарда страна. Если будет результат в них, то китайцы запомнят надолго, что белорусы помогли", - сказал Лукашенко.
Также Домрачева является двукратной чемпионкой мира (2012 и 2013), обладательницей Кубка мира сезона 2014/15 и пяти "Малых хрустальных глобусов". За свою карьеру спортсменка получила 34 победы на этапах Кубка мира.
Сборную Китая она тренирует вместе со своим мужем славным норвежским биатлонистом Уле-Эйнаром Бьорндаленом.
- 12 сентября стало известно, что знаменитые биатлонисты норвежец Уле Эйнар Бьорндален и белоруска Дарья Домрачева будут готовить сборную Китая к Олимпиаде-2022 в Пекине.
- Напомним, в апреле 2018 титулованный биатлонист мира Уле Эйнар Бьорндален объявил о завершении карьеры .
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