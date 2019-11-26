Обладателя "Золотого мяча" отстранили от работы за нацистское приветствие в прямом эфире

26 ноября, 2019, 12:06

Трехкратный обладатель "Золотого мяча" Марко ван Бастен отстранен от работы на телеканале Fox Sports из-за нацистского приветствия в прямом эфире

Об этом сообщает AD.

Накануне матча 14-го тура чемпионата Нидерландов по футболу между амстердамским "Аяксом" и "Хераклес" из города Альмело, знаменитый нападающий Марко ван Бастен сказал в эфире нацистское приветствие: "Sieg Heil".

В переводе с немецкого лозунг означает "Да здравствует победа". Оно часто использовался во время Второй мировой войны нацистами.

В наказание трехкратному обладателю "Золотого мяча" не выплатят недельную зарплату, которая будет передана в Институт военной документации для повышения осведомленности и знаний об истории Второй мировой войны.

За свою карьеру ван Бастен провел 364 матча, забил 267 голов и отдал 33 результативные передачи. Наибольшей славы получил благодаря выступлениям в итальянском "Милане", выиграв три "Золотых мяча" и два кубка Лиги чемпионов.