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Espreso.tvСпортОбладателя "Золотого мяча" отстранили от работы за нацистское приветствие в прямом эфире

Обладателя "Золотого мяча" отстранили от работы за нацистское приветствие в прямом эфире


фото: BSR Agency
Трехкратный обладатель "Золотого мяча" Марко ван Бастен отстранен от работы на телеканале Fox Sports из-за нацистского приветствия в прямом эфире

Об этом сообщает AD.

Накануне матча 14-го тура чемпионата Нидерландов по футболу между амстердамским "Аяксом" и "Хераклес" из города Альмело, знаменитый нападающий Марко ван Бастен сказал в эфире нацистское приветствие: "Sieg Heil".

В переводе с немецкого лозунг означает "Да здравствует победа". Оно часто использовался во время Второй мировой войны нацистами.

В наказание трехкратному обладателю "Золотого мяча" не выплатят недельную зарплату, которая будет передана в Институт военной документации для повышения осведомленности и знаний об истории Второй мировой войны.

За свою карьеру ван Бастен провел 364 матча, забил 267 голов и отдал 33 результативные передачи. Наибольшей славы получил благодаря выступлениям в итальянском "Милане", выиграв три "Золотых мяча" и два кубка Лиги чемпионов.

 

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