Неизвестные повредили баннеры в поддержку армии в Житомире
26 ноября, 2019, 20:36
Неизвестные повредили плакаты - фотографии участников антитеррористической операции и операции Объединенных сил, установленные на остановках общественного транспорта в Житомире в рамках всеукраинского проекта "Лицо мира"
Об этом сообщает УНИАН.
В социальных сетях житомиряне возмущаются такими действиями неизвестных.
"И ручки ему не скрючило?!! Паскуды, а знаете, что противно, то, что если спросить зачем сделало, то дрянь ответа не даст. Потому паскуда...", - пишут они.
Также горожане призывают найти виновных и наказать.
Сейчас эти плакаты повреждены на многих остановках города. При этом фотографии военных разорваны, а стекло - разбито. Одну из них испортили, в частности, на улице Каракульной.
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