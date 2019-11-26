 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНеизвестные повредили баннеры в поддержку армии в Житомире

Неизвестные повредили баннеры в поддержку армии в Житомире

Неизвестные повредили плакаты - фотографии участников антитеррористической операции и операции Объединенных сил, установленные на остановках общественного транспорта в Житомире в рамках всеукраинского проекта "Лицо мира"

Об этом сообщает УНИАН.

В социальных сетях житомиряне возмущаются такими действиями неизвестных.

"И ручки ему не скрючило?!! Паскуды, а знаете, что противно, то, что если спросить зачем сделало, то дрянь ответа не даст. Потому паскуда...", - пишут они.

Также горожане призывают найти виновных и наказать.

Сейчас эти плакаты повреждены на многих остановках города. При этом фотографии военных разорваны, а стекло - разбито. Одну из них испортили, в частности, на улице Каракульной.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 ноября, 2019 вторник

больше новостей

26 ноября, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать