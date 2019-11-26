Неизвестные повредили баннеры в поддержку армии в Житомире

26 ноября, 2019, 20:36

Неизвестные повредили плакаты - фотографии участников антитеррористической операции и операции Объединенных сил, установленные на остановках общественного транспорта в Житомире в рамках всеукраинского проекта "Лицо мира"

Об этом сообщает УНИАН.

В социальных сетях житомиряне возмущаются такими действиями неизвестных.

"И ручки ему не скрючило?!! Паскуды, а знаете, что противно, то, что если спросить зачем сделало, то дрянь ответа не даст. Потому паскуда...", - пишут они.

Также горожане призывают найти виновных и наказать.

Сейчас эти плакаты повреждены на многих остановках города. При этом фотографии военных разорваны, а стекло - разбито. Одну из них испортили, в частности, на улице Каракульной.